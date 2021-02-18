تفكيك / 4 / خلايا أرهابية في ديالى

2021/02/18 | 18:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تمكنت قوات امنية مشتركة من تفكيك / 4 / خلايا نائمة لتنظيم داعش في قواطع مهمة في محافظة ديالى.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوات امنية مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي نجحت من تفكيك / 4 / خلايا نائمة واعتقال جميع افرادها .واضاف ان تفكيك الخلايا الارهابية اسهم في احباط مخطط أجرامي كان في قيد التنفيذ .مؤكدا ان استقرار ديالى جاء من خلال الجهد والعمل الامني الاستثنائي للقوات الامنية في ملاحقة العصابات الارهابية والقضاء على أوكارها ./انتهى

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