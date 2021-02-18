تفكيك / 4 / خلايا أرهابية في ديالى


تفكيك / 4 / خلايا أرهابية في ديالى
2021/02/18 | 18:21 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعقوبة / نينا / تمكنت قوات امنية مشتركة من تفكيك / 4 / خلايا نائمة لتنظيم داعش في قواطع مهمة في محافظة ديالى.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوات امنية مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي نجحت من تفكيك / 4 / خلايا نائمة واعتقال جميع افرادها .واضاف ان تفكيك الخلايا الارهابية اسهم في احباط مخطط أجرامي كان في قيد التنفيذ .

مؤكدا ان استقرار ديالى جاء من خلال الجهد والعمل الامني الاستثنائي للقوات الامنية في ملاحقة العصابات الارهابية والقضاء على أوكارها ./انتهى

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