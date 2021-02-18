العمليات المشتركة تتحدث عن التحقيقات بالقصف الصاروخي الذي استهدف أربيل

2021/02/18 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتحدث الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الخميس، عن عمل اللجنة التحقيقية في القصف الصاروخي الذي استهدف اربيل .وقال الخفاجي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان "قصف اربيل هو خرق امني خطير والقائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بين المركز والاقليم والتحالف الدولي وبدأت عملها للتحقيق في هذا الخرق ومعرفة مكان اطلاق الصواريخ ويعتبر الخرق تهديدا لكل العراق وليس فقط كردستان".واضاف ان "العمليات المشتركة تواصل العمل من اجل معرفة الحصيلة النهائية لاستهداف اربيل واعلانها للرأي العام عبر بيان رسمي، وهناك متابعة وملاحقة لمعرفة الاسباب".وبين ان "اللجنة تشارك فيها فرق متخصصة من بغداد واربيل والتحالف الدولي للتحقيق بالقصف الذي استهدف اربيل ".

وأعلن التحالف الدولي يوم الثلاثاء الماضي مقتل مقاول واصابة 6 أشخاص بينهم جندي أمريكي بالقصف الذي استهدف مطار اربيل .وقال التحالف في بيان، ان "تقارير أولية عن سقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل الليلة.



قُتل مقاول مدني واحد، وأصيب 5 متعاقدون مدنيون وجرح جندي أمريكي".ووجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين الماضي، بالتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء قصف مطار اربيل .وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، ان "القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين ، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص".وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، بياناً عقب القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.وقالت الوزارة في بيان، إنه "في الساعة التاسعة والنصف من مساء الاثنين تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى".



وأضافت إن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".

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