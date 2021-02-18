2021/02/18 | 18:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بمتابعة طلبات رؤساء الطوائف المسيحية، قبيل زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس، المؤمل إجراؤها في آذار المقبل.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن الأخير “استقبل أعضاء مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق”.وقال الكاظمي “نحن العراقيين أقوياء بتنوعنا وثقافاتنا وأدياننا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبيل زيارة البابا..



الكاظمي يوجه بمتابعة طلبات رؤساء الطوائف المسيحية المركز الخبري الوطني.

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