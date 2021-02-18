قوباد طالباني: اقليم كوردستان منطقة آمنة للاستثمارات الاجنبية

2021/02/18 | 18:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني خلال مشاركته اونلاين في ملتقى مجلس العمل الفرنسي - العراقي، اليوم الخميس 18/2/2021، للشركات والمستثمرين الفرنسيين، بان اقليم كوردستان منطقة امنة ومستقرة للاستثمار وان حكومة الاقليم لن تسمح باي شكل من الاشكال بتكرار احداث مثل التي حدثت في اربيل قبل ايام.

كما وشارك في الملتقى ايضا، رئيس مجلس العمل الفرنسي - العراقي ارنو بروياك ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي وممثل حكومة الاقليم في فرنسا علي دولمري والقنصل الفرنسي العام في اربيل .

واشار طالباني الى خطوات الاصلاح لحكومة الاقليم، معلنا انه تم اتخاذ عدة خطوات اصلاحية مهمة في السابق وفي المستقبل سيتم اجراء عدة اصلاحات في القوانين القديمة التي ستكون عاملا قويا لاستقطاب المستثمرين والشركات الاجنبية الى اقليم كوردستان.

وفي جانب اخر من الملتقى، تحدث قوباد طالباني عن استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد في الاقليم، مشيرا الى اهمية القطاعين الزراعي والصناعي، حيث بامكان الشركات والمستثمرين الفرنسيين بالتعاون مع حكومة الاقليم والشركات المحلية ان يكون لها دور مهم في طوير هذين القطاعين.

كما واشار نائب رئيس الوزراء الى اخر تطورات الحوار بين اربيل وبغداد، مضيفا انه حتى تتمكن حكومتا الاقليم والاتحادية من استقطاب المستثمرين الاجانب، فانهما تحتاجان الى الاستقرار السياسي، ومن اجل ذلك فان الاتفاق بين اربيل وبغداد عامل قوي لتامين الامن والاستقرار في عموم العراق.

PUKmedia خاص

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