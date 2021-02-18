مطار السليمانية: لم يطرأ تغيير على جداول الرحلات

2021/02/18 | 18:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سطلة الطيران المدني العراقي، اليوم الخميس، ان حركة الملاحة الجوية في المطارات العراقية تسير بانسيابية عالية، فيما بينت ادارة مطار السليمانية الدولي انه لم تصدر اية تعليمات جديدة حول فحوصات كورونا الخاصة بالمسافرين.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، أنها توضح للمسافرين الكرام وللرأي العام بأن حركة الملاحة الجوية في المطارات العراقية العاملة في البلاد تسير بانسيابية عالية وبصورة طبيعية، مشيرة الى انه لا يوجد أي تاخير أو تأجيل في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة فيه خلال أيام حظر التجوال والذي سيطبق أعتباراً من السعاة الثامنة من مساء هذا اليوم الخميس.

وأكدت السلطة خلال بيانها، حصولها على الإستثناءات والموافقات الرسمية من قبل الجهات العليا لحركة موظفي المطارات والمسافرين حاملي تذاكر السفر من وصولهم إلى المطارات دون أي معوقات أو معرقلات في فترة حظر التجوال.

من جانبها قال المهندس طاهر عبدالله مدير مطار السليمانية الدولي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الخميس: انه لم يطرأ اي تغيير على جداول الرحلات القادمة والمغادرة من مطار السليمانية.

وأضاف عبدالله: ان حظر التجوال لن يؤثر على حركة الرحلات الجوية بين المطارات العراقية، مشيرا الى ضرورة التزام المسافرين القادمين والمغادرين بالاجراءات الوقائية لمنع تفشي كورونا، مضيفا في الوقت نفسه، انه لم تصدر قرارات جديدة لاجراء فحوصات كورونا للمسافرين في مطار السليمانية او من المطار القادمين منه.

PUKmedia خاص

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