عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية تهبط لأول مرة بـ5أشهر

2021/02/18 | 18:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت عمليات البدء في بناة المنازل بالولايات المتحدة لأول مرة في 5 أشهر، بينما ارتفعت تصاريح البناء.

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