حزب شبكي يطالب الحكومة بحماية الحشد الشعبي من مؤامرات استهداف أربيل

2021/02/18 | 18:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى..

طالب القيادي في التحالف الديمقراطي الشبكي عباس فاضل، الخميس، الحكومة بحماية الحشد الشعبي من التهم الكيدية والمؤامرات التي تسهدفه.

وقال فاضل لوكالة /المعلومة/ إن “الاتهامات التي توجه من الحزب الديمقراطي الكردستاني ووسائل الإعلام التابعة له، وأيضا من الفضائيات الخليجية، يجب التصدي لها من قبل الحكومة باعتبار الحشد مؤسسة رسمية مرتبطة بالقائد العام”.

وأضاف أن “هنالك جهات عديدة تحاول استغلال الهجوم على مطار أربيل، من أجل توجيه الاتهامات صوب الحشد الشعبي، في محاولة لإبعاده عن محافظة نينوى وكركوك، لتخلو الساحة لهم”.

وأشار إلى أن “ما جرى في أربيل مؤامرة، ويجب التصدي لها وحماية الحشد الشعبي، وعدم التفرج على التصريحات التي تستهدفه كمؤسسة وطنية وإنسانية دافعت عن العراق وماتزال تقدم التضحيات بشكل يومي”.

وتتهم وسائل إعلام وقيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني الحشد الشعبي، بأنه يقف خلف القصف الذي استهدف مطار أربيل ليلة الاثنين الماضي، الأمر الذي نفته قيادات في الحشد واعتبرته أكاذيب تستهدف المؤسسة.



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