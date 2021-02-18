محافط عراقي متهم بالرشوة.. ومسؤولو محافظته يأكدون ذلك!

2021/02/18 | 18:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف الناشط المدني في محافظة ذي قار، عدنان عزيز، الخميس، عن قيام فريق من النزاهة بالتحقيق في طلب محافظ ذي قار ناظم الوائلي، رشاوى من موظفي هيئة استثمار المحافظة.

وقال عزيز في تصريح تابعه موقع NRT عربية، (18 شباط 2021)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر هيئة النزاهة وبناء على معلومات نيابية بالتحقيق مع رئيس وأعضاء هيئة استثمار محافظة ذي قار معهم بشأن طلب المحافظ الوائلي، رشاوى مالية منهم".

واضاف، ان "إفادات المسؤولين في الهيئة أثبتت قيام المحافظة بطلب رشاوى من رئيس الهيئة ونائبه وصلت لـ 250 الف دولار، والاعضاء المتبقين 100 ألف دولار من كل عضو".

وتخوف عزيز، من إن" القضاء قد يعمل على تسويف هذه القضية وعدم ملاحقة الفاعلين بهذا الموضوع الخطير"، مبينا أن "ذي قار تتعرض للبيع من قبل بعض الجهات الفاسدة".

في حين، كشف رئيس هيئة استثمار ذي قارعبد الحميد الحصونة، عن حقيقة تعرضه لضغوطات من قبل حكومة المحافظة بشأن طلب رشاوى مالية منه.

وقال الحصونة في بيان، ان "الموضوع يتعلق بنائب رئيس الهيئة، الدكتور محمد الركابي، حيث ادلى بافادته بأنه تعرض لضغوطات من قبل المحافظ، ناظم الوائلي، لمرتين بشأن طلب رشاوى مالية منه".

وبين، أن "نائبه الركابي، قد دون أقواله أمام هيئة تحقيق النزاهة في المحافظة"، مشيرا الى ان "مجلس القضاء الاعلى وهيئة الادعاء العام في المركز تدخلا بالموضوع ووجها محكمة تحقيق الرصافة هيئة النزاهة للتحقيق بالحادثة أيضا".

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