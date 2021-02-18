مستشار رئيس الوزراء: تغييرات 'مطلوبة' تجريها المالية على الموازنة

2021/02/18 | 18:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الخميس، ان وزارة المالية ستجري تغييرات على قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

وذكر صالح لوسائل اعلام شبه حكومية تابعها موقع NRT عربية اليوم، (18 شباط 2021)، إن "وزارة المالية ستجري التعديلات المطلوبة وهي المسؤول عن إعداد الموازنة بموجب قانون الإدارة المالية قبل عرض التعديلات على مجلس الوزراء للمصادقة ورفعها الى مجلس النواب".

وأضاف، أن "العراق تلقى تأييدا قويا في مواجهة أزمته الاقتصادية المزدوجة (الصحية والمالية) من مجموعة التحالف المالي اثر نجاح الدبلوماسية العراقية في مواصلة حواراتها مع المؤسسات الدولية".

وأشار إلى "تشكيل اللجنة العليا للإصلاح بمثابة (القوة التنفيذية المركزية) لإدارة الإصلاح الاقتصادي وإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني برؤية موحدة ومعالم طريق تتلمس غاياتها وعلى وفق مبادئ الورقة البيضاء نفسها".

ولفت إلى ان "الورقة البيضاء جاءت ابتداء كمبادئ مركزية إصلاحية ولابد من أن يحدث تطبيقها تغييرا في مسارات الاقتصاد الوطني وتحويله من (اقتصاد ركود وأزمات اقتصادية متكررة) إلى (اقتصاد استقرار واستدامة في التنمية)".

وبين ان "المجتمع المالي والاقتصادي الدولي نفسه صار ينظر الى موضوعات النهوض بالنشاط الإنتاجي والاستثماري واستقرار التنمية المستدامة أهداف تستحق المؤازرة من مؤسساته المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وغيره والكثير من وكالات الأمم المتحدة الانمائية".

وأوضح، ان "تأسيس مرجعية وطنية مركزية تنفيذية للإصلاح الاقتصادي سيسمح لامحالة بالتعاطي الايجابي مع المجتمع الدولي في إسناد التنمية والتقدم الاقتصادي والاستقرار في العراق".

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أعلن في وقت سابق، تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لتدارس التعديلات على الموازنة الاتحادية لعام 2021.

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