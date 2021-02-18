2021/02/18 | 18:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الخميس، إحباط محاولة تهريب ىبشرية

مخالفة للضوابط في جمرك ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه تم "احباط محاولة تهريب

ادوية بشرية داخل (

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة تهريب مواد مخالفة للضوابط في جمرك ام قصر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة تهريب مواد مخالفة للضوابط في جمرك ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).