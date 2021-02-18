2021/02/18 | 18:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

،اليوم الخميس، تصنيفه الشهري الخاص

بالمنتخبات الوطنية.

ووفق التصنيف الجديد فقد حافظ المنتخب

العراقي على المركز 69 عالميا والسابع

على مستوى المنتخبات الاسيوية بعد ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصنيف المنتخب العراقي في لائحة فيفا الشهرية للمنتخبات الوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصنيف المنتخب العراقي في لائحة فيفا الشهرية للمنتخبات الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).