2021/02/18 | 18:37 - المصدر: عين العراق

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الخميس 18 فبراير 2021 | 06:19 مساءً

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الصحة تعلن إخماد حريق مدينة الطب وتكشف اسبابه

اعلنت وزارة الصحة،الخميس، اخماد الحريق الذي اندلع في مدينة الطب،فيما اكدت عدم تسجيل إصابات وذكرت الوزارة في بيان تلقته"عين العراق نيوز" ، انه "حدث حريق بسيط اندلع في مستشفى دار التمريض الخاص في دائرة مدينة الطب نتيجة تماس كهربائي".



واضافت، انه "تم اخماده من خلال فرق الدفاع المدني في مدينة الطب ووزارة الصحة ولا إصابات".



وافاد مصدر امني في وقت سابق من اليوم، إن "حادث حريق اندلع داخل مستشفى مدينة الطب في دار التمريض تحديداً، في العاصمة بغداد".



وأشار إلى أن "الدفاع المدني أرسل فرق الاطفاء للسيطرة على الحادث".

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