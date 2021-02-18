كييف تؤكد صعوبة حصولها على تعويضات من طهران عن اسقاط طائرة الركاب

2021/02/18 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الحكومة الأوكرانية صعوبة الحصول على تعويضات من إيران عن اسقاط الأخيرة طائرة ركاب بصواريخ الحرس الثوري.

نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين قال ان الحصول على تلك التعويضات من طهران يمكن ان يمتد لسنتين أو خمس سنوات، أو حتى عشر سنوات على الرغم من تأكده من تحقيق العدالة وتعويض الدولة الاوكرانية وعائلات الضحايا وشركة الطيران.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت مؤخرا ان طهران ترفض تسليم الشريط المسجل عن المحادثة بشأن إطلاق النار على الطائرة، والذي أدى الى مقتل جميع ركابها مطلع العام الماضي.

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