الدفاع النيابية توصي بسد الثغرات في الحدود الفاصلة مع البيشمركة

2021/02/18 | 18:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، بأهمية ضبط الحدود وسد الفواصل الموجودة في المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية والبيشمركة.

وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "لجنته قدمت تقريراً إلى القائد العام للقوات المسلحة ثبتت فيه ملاحظات حول أهمية ضبط الحدود الفاصلة بين القوات الاتحادية والبيشمركة وسد الثغرات".

واضاف ان "القصف الأخير على مطار أربيل الهدف منه خلق الفوضى"، مشيراً الى ان "لجنة الأمن ليس لها دور في اللجنة التحقيقية المشكلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".

وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قد وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشأن استهداف مطار أربيل.

وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مما ادى الى إصابة عدد من الأشخاص.

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