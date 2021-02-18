2021/02/18 | 18:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقد دفعت هذه النتائج حكومة جنوب أفريقيا إلى إلغاء لقاح "أسترازينيكا" والاعتماد على لقاح "جونسون أند جونسون" الذي يتطلب جرعة واحدة فقط، على عكس بقية اللقاحات التي تتطلب جرعتين لخلق مناعة كاملة ضد الفيروس.

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