الكاظمي يبحث مع رئيس الجمهورية قضايا أمنية وسياسية عدّة

2021/02/18 | 18:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.وذكر بيان لمكتب الكاظمي انه : جرى خلال اللقاء استعراض آخر الإستعدادات التي توفرها الأجهزة الحكومية المعنية ومفوضية الإنتخابات لإجراء الإنتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول القادم، وبما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي واختياراته.وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية الخطوات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة، وانعكاسها إيجابًا على مستقبل العراق الإقتصادي وأمنه الداخلي والسلم الأهلي وتوفير الفرص لقطاع الشباب.كما أكد الكاظمي ضرورة توحيد الصفوف الداخلية إسنادًا لسلطة القانون، ولأجل تنفيذ الأهداف التي جائت من أجلها الحكومة التي تحث الخطى من أجل تحقيق مطالب العراقيين وتطلعاتهم./انتهى3

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