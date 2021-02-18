بوتين يبحث مع اردوغان هاتفيا تصدير اللقاحات الروسية ضد كورونا إلى تركيا

2021/02/18 | 18:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس في اتصال هاتفي أفق تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان ، أن المكالمة بين الرئيسين تطرقت على وجه الخصوص إلى إمكانية تصدير اللقاحات الروسية إلى تركيا وتنظيم إنتاجها هناك.وأشار الكرملين إلى أن : الرئيسينن أكدا خلال الاتصال سعيهما إلى مواصلة توسيع العلاقات الروسية-التركية ذات المنفعة المتبادل في مختلف المجالات، مع إعطاء أولوية خاصة إلى تطبيق المشاريع المشتركة الكبرى في مجال الطاقة.ويعد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" اليوم بين ثلاثة لقاحات أكثر شعبية ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه./انتهى3

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