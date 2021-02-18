رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان ملف الانتخابات وإصلاحات الحكومة

2021/02/18 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يبحث مع رئيس الجمهورية قضايا أمنية وسياسية عدّة...

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

كما جرى استعراض آخر الإستعدادات التي توفرها الأجهزة الحكومية المعنية ومفوضية الإنتخابات لإجراء الإنتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول القادم، وبما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي واختياراته.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية الخطوات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة، وانعكاسها إيجابًا على مستقبل العراق الإقتصادي وأمنه الداخلي والسلم الأهلي وتوفير الفرص لقطاع الشباب.

كما أكد سيادته ضرورة توحيد الصفوف الداخلية إسنادًا لسلطة القانون، ولأجل تنفيذ الأهداف التي جائت من أجلها الحكومة التي تحث الخطى من أجل تحقيق مطالب العراقيين وتطلعاتهم.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء18شباط 2021

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