متنبئ جوي يتوقع أمطارا “ديمية” بـ5 محافظات غداً الجمعة

2021/02/18 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توقع المتنبئ الجوي، مصطفى الكبيسي، اليوم الخميس، هطول الامطار في 5 محافظات من البلاد، فيما بين أنها ستبدأ من مساء يوم غد الجمعة.

وقال مصطفى الكبيسي، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن درجات الحرارة المسجلة كانت دون معدلاتها العامة هذا اليوم في عدة مناطق من البلاد نتيجة تعمق الكتلة الهوائية الباردة ونشاط الرياح السطحية.

واضاف الكبيسي، أن تركز الماء الراسب اعتباراً من مساء يوم غد الجمعة على المناطق الشمالية والغربية، يعطي فرص لهطول الأمطار الديمية، والتي ستشمل مناطق من الأنبار وصلاح الدين والموصل ودهوك ومناطق من كركوك وشمال المنطقة الوسطى.

وأشار المتنبئ الجوي، إلى أن تركز فرص الأمطار سيكون من مساء غد الجمعة وفجر السبت المقبل.

وأعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في وقت سابق، عن فرص لهكول أمطار مختلفة الشدة ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة.

ووفقاً لجداول صادرة عن الهيأة وتلقتها (بغداد اليوم)، فإن المنطقة الوسطى سيكون طقسها غائماً مع هطول أمطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية أحياناً، وفرصة لهطول الحالوب، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وأضافت، أن "المنطقة الشمالية سيكون طقسها غائماً ممطراً بارداً وتكون الأمطار غزيرة على أقسامها الشرقية مع حدوث عواصف رعدية، يرافقها هطول الحالوب، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات".

وأشارت إلى أن "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائماً وفرصة لهطول أمطار متفرقة، تكون فيها غزيرة على أقسامها الشرقية ليلاً، وحدوث عواصف رعدية، مع فرصة لتساقط الحالوب في بعض أقسامها".

وتطرقت الهيأة إلى طقس الأيام المقبلة في المناطق المذكورة آنفاً، حيث سيكون أحياناً ممطراً وبارداً، إلى صحو في بعض الأقسام من المناطق.

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