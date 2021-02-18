2021/02/18 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

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عاجل | الأمين العام للنيتو: قررنا توسيع مهماتنا في #العراق

عاجل | الأمين العام للنيتو: مهمتنا في #العراق هي بطلب من الحكومة هناك وتنفذ باحترام سيادة البلد

الأمين العام للنيتو: سنوسع الحضور الجغرافي لمهام قوات الحلف إلى خارج #بغداد

يتبع ..

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