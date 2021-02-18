ارتفاع مطالبات البطالة الامريكية ل861 الفا خلال اسبوع واحد

2021/02/18 | 18:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لصحيفة الاندبندنت ، الخميس، ان مطالبات البطالة الامريكية قفزت الى 861 الف حالة جديدة خلال اسبوع واحد فقط وهو دليل على أن تسريح العمال لا يزال مرتفعا على الرغم من الانخفاض المستمر في عدد الإصابات بوباء فايروس كورونا المؤكدة.

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة / عن وزارة العدل الامريكية قولها إن ” إن الطلبات المقدمة من العمال المسرحين ارتفعت بمقدار 13000 عن الأسبوع السابق ، والذي تم تعديله صعوديًا بحدة.



فقبل اندلاع الفايروس في الولايات المتحدة في آذار الماضي ،فيما لم تتجاوز الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة 700 ألف ، حتى خلال فترة الركود العظيم في اعوام 2008-2009″.

واضاف أن ” سوق العمل قد توقف ، حيث أضاف أرباب العمل 49 ألف وظيفة فقط فيما ظل ما يقرب من 10 ملايين وظيفة لا تزال مفقودة بسبب الوباء.



وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة الشهر الماضي من 6.7٪ إلى 6.3٪ ، إلا أنه حدث ذلك جزئيًا لأن بعض الأشخاص توقفوا عن البحث عن وظائف.



لا يتم احتساب الأشخاص الذين لا يسعون بنشاط للحصول على عمل على أنهم عاطلون “.

وتابع انه ” تمديد برنامجين لمساعدة البطالة الفيدرالية – أحدهما يوفر ما يصل إلى 24 أسبوعًا إضافيًا من الدعم والآخر يغطي العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الوظائف المؤقتة – حتى 14 آذار من خلال حزمة إنقاذ بقيمة 900 مليار دولار تم تفعيلها في أواخر العام الماضي”.

واشار التقرير الى ان ” الادعاءات الاحتيالية قد تؤدي إلى رفع الإجماليات، ففي الأسبوع الماضي ، أبلغت ولاية أوهايو عن زيادة هائلة في الطلبات ، وقالت إنها خصصت حوالي نصف الزيادة لإجراء مراجعة إضافية بسبب القلق من الاحتيال”.



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