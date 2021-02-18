الكاظمي وصالح يبحثان ملف الانتخابات والوضع الاقتصادي

2021/02/18 | 18:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، مع رئيس الجمهورية برهم صالح، التطورات الراهنة في البلاد وتوحيد الصفوف الداخلية لاسناد لسلطة القانون.

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وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقى "ناس" (18 شباط 2021)، أنه "استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح.



وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد".

وناقش الجانبان، "آخر الإستعدادات التي توفرها الأجهزة الحكومية المعنية ومفوضية الإنتخابات لإجراء الإنتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول القادم، وبما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي واختياراته".

وأكد الكاظمي "أهمية الخطوات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة، وانعكاسها إيجابًا على مستقبل العراق الإقتصادي وأمنه الداخلي والسلم الأهلي وتوفير الفرص لقطاع الشباب".

كما أكد رئيس الوزراء"ضرورة توحيد الصفوف الداخلية إسنادًا لسلطة القانون، ولأجل تنفيذ الأهداف التي جاءت من أجلها الحكومة التي تحث الخطى من أجل تحقيق مطالب العراقيين وتطلعاتهم".

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