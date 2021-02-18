بسبب اجراءات الحشد.. بحيرة حمرين بلا أي خرق امني منذ 5 أشهر

2021/02/18 | 18:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، بان بحيرة حمرين بدون اي خروقات امنية منذ 5 اشهر.

وقال مدير ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي لـوكالة /المعلومة/، ان “بحيرة حمرين (57كم شمال شرق بعقوبة) والتي تعد اكبر خزين مائي في ديالى سجلها خال من اي خروقات منذ 5 اشهر بسبب خطط الحشد الشعبي في اليات المسك الميداني ودرء مخاطر الارهاب”.

واضاف، ان “ الحشد الشعبي وبقية القوات الامنية الساندة نجحت في تامين وحماية اكبر خزين مائي في ديالى من اي محاولات تغلغل او تسلل لخلايا داعش رغم التضاريس المعقدة التي تحتاج الى جهود مضاعفة في اليات الانتشار والرصد والتعقب”.

واشار الى ان “تامين بحيرة حمرين من قبل الحشد الشعبي اعطى بارقة امل لعشرات الصيادين في ديمومة مصادر رزقهم دون اي مخاوف من قبل هجمات مباغتة لداعش الارهابي”.

وتعد بحيرة حمرين الخزين الاستراتيجي لديالى وهي تستوعب اكثر من ملياري و400م3.



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