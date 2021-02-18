التعليم: تخفيض 50% من اجور الدراسة لهذه الفئة من طلبة الدراسات العليا

2021/02/18 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت وزارة التعليم العالي، الخميس، تخفيض 50% من اجور الدراسة لطلبة الدراسات العليا.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إنه “تقرر تخفيض 50% من إجور الدراسة لطلاب الدراسات العليا الذين قاموا مستعجلين بتدوير قناة قبولهم من العام الى الخاص”.

وأوضحت، أن القرار “يشمل الذين قاموا بالتحويل قبل إجراء عملية إشغال المقاعد على( قناة العام) بأيام، على أساس إن وزارة التعليم العالي لن تجري عملية إشغال للمقاعد مستقبلا” وذلك إنصافا” لهم ومراعاة” لظروفهم الاقتصادية والمادية .” انتهى/25س

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