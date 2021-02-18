المولدات الاهلية واضطهاد المواطنين

2021/02/18 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

يحدثنا تاريخ الشعوب التي مرت بمنعطفات

حرجة وعسيرة عن تكاتف جميع ابنائها

لتجاوز المحن والخطوب كي تصبح فيما بعد

مثالا في التعايش السلمي والتوادد

المجتمعي ولتنتصر في نهاية المطاف

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