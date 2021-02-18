لا تضخيم في فساد وجرائم النظام السياسي الحالي

2021/02/18 | 19:03 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: أياد السماوي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا تضخيم في فساد وجرائم النظام السياسي الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كنت ولا زلت أعتقد أنّ جرائم وفساد
النظام الديكتاتوري السابق ودمويته
وحروبه العبثية لا يمكن أن تكون غطاء
ومبرّرا للسكوت على فساد وجرائم
الطبقة السياسية الحالية واستمرارها في
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا تضخيم في فساد وجرائم النظام السياسي الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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