لا تضخيم في فساد وجرائم النظام السياسي الحالي

2021/02/18 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

كنت ولا زلت أعتقد أنّ جرائم وفساد

النظام الديكتاتوري السابق ودمويته

وحروبه العبثية لا يمكن أن تكون غطاء

ومبرّرا للسكوت على فساد وجرائم

الطبقة السياسية الحالية واستمرارها في

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