الكاظمي يستقبل دفعة جديدة من جرحى التظاهرات والقوات الأمنية بعد علاجهم في الخارج

2021/02/18 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التزام الحكومة بمعالجة الجرحى، من المتظاهرين والقوى الامنية والحشد الشعبي والعشائري، كونهم ابناء العراق وضحوا من اجل بلدهم.

وقال الكاظمي خلال استقباله في مطار بغداد الدولي دفعة جديدة من الجرحى العائدين الذين أرسلوا للعلاج خارج البلاد على نفقة الدولة، قال إن حقوق جرحى التظاهرات وتضحياتهم لن تذهب سدى، وإن الملاحقة القانونية ستطال القتلة من أجل القصاص العادل مشددا على ان أن ما جرى هو رسالة للجميع بضرورة التعاون من أجل بناء العراق وحماية كيان الدولة.

وأضاف الكاظمي إن الهدف الذي خرجت من أجله التظاهرات والمتمثل بالمطالبة بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والإنتخابات المبكّرة، صار أقرب الى المنال من أي وقت مضى، مبينا ان الحكومة تبذل قصارى جهدها في معالجة أخطاء الماضي بما يغلق الباب على تكرارها.

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