المبعوث الأممي يطالب الحوثيين بوقف هجماتهم على مأرب

2021/02/18 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المبعوث الأممي خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن مخصص لليمن، "لا بد من اتفاق الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية على وقف العمليات الحربية".

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