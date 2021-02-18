هجوم أربيل يتصدر مباحثات الكاظمي وطالباني في القصر الحكومي

2021/02/18 | 19:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

شهد القصر الحكومي في العاصمة بغداد، الخميس، جولة مباحثات جديدة بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووفد إقليم كردستان تصدرها ملف هجوم أربيل.

واستقبل الكاظمي، 18 شباط/فبراير، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وفق بيان للحكومة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهم الأوضاع السياسية والأمنية والقضايا الوطنية التي تشهدها البلاد.

كما جرت مناقشة "الاعتداء الإرهابي" الذي تعرضت له مدينة أربيل، و"تنسيق الجهد الأمني والاستخباري مع سلطات الإقليم".

وبحث الطرفان أيضًا، في ملفات تتعلق بالموازنة الاتحادية العامة المعروضة للإقرار حاليًا أمام مجلس النواب، وبما يضمن "التوزيع العادل" للثروة بين العراقيين "بلا تمييز أو تفريق"، وبما "يتوافق مع الدستور العراقي ومبادئه"، على حد تعبير البيان.

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