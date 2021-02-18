الولايات المتحدة.. جائحة كورونا تسبب بانخفاض متوسط العمر المتوقع

2021/02/18 | 19:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]انخفض متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة لمدة عام كامل بعام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا للبيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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