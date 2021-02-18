2021/02/18 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت القوات الأمنية، اليوم الخميس، بتشديد اجراءاتها استعداداً لدخول العاصمة حظر التجوال الشامل.

وفال مصدر امني لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية باشرت بتشديد اجراءاتها من خلال نشر السيطرات المشتركة استعدادا لدخول العاصمة حظر التجوال الشامل، ودعت المواطنين الى البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم".

وتبدأ اعتباراً من الثامنة مساء اليوم الخميس وحتى فجر الاثنين المقبل، اجراءات حظر شامل للتجوال للحد من انتشار فايروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل الحظر الشامل.. القوات الامنية تباشر بتشديد اجراءاتها في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل الحظر الشامل.. القوات الامنية تباشر بتشديد اجراءاتها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).