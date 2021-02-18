مطعم يفتتح بدعوة ذوي الإحتياجات الخاصة إلى وجبة غداء

2021/02/18 | 19:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل استضاف مطعم بيت أهلنا في قره قوش الذي أفتتح مؤخرا جماعة المحبة والفرح (ذوي الاحتياجات الخاصة( بمناسبة افتتاحه وبحضو راعي أبرشية الموصل للسريان الكاثوليك المطران مار يوحنا بطرس موشي.تبرع اصحاب المطعم بوجبة غداء كل شهر لجماعة المحبة والفرح الذي يقع على شارع السايدين مجاور مطعم القلعة مقابل قاعة جار …

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