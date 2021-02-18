2021/02/18 | 19:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معن: أيام الحظر فرصة كبيرة لاستمرار العمل في إكساء وتطوير شوارع بغداد ضمن مشروع نهضة بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/18 | 19:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معن: أيام الحظر فرصة كبيرة لاستمرار العمل في إكساء وتطوير شوارع بغداد ضمن مشروع نهضة بغداد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معن: أيام الحظر فرصة كبيرة لاستمرار العمل في إكساء وتطوير شوارع بغداد ضمن مشروع نهضة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).