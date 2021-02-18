امني : أردوغان سيبدأ باستملاك ألاراضي العراقية وعلى الحكومة كشف خطواتها المقبلة

2021/02/18 | 19:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / خاص..

دعا عضو مركز البراق للدراسات الأمنية، كاظم شعلان، الخميس، ان الخطوة الجديدة لقوات اردوغان استملاك الأراضي العراقية التي دخلتها في كردستان والموصل.

وقال شعلان في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” الصمت الحكومي تجاه التجاوزات التركية وتوغلها اكثر من ١٠ كيلو مترات داخل الأراضي العراقية سيعطي دافع كبير لنظام أردوغان بـ” تطويب”، الأراضي التي دخلها جيشه باسم العثمانيين واعلان سلطته عليها سوا وافقت الحكومة العراقية او اعترضت”.

وأضاف، ان”خطاب أردوغان قبل أيام حول عدم أحقية اي دولة أو حكومة بمن فيها العراقية محاسبته على توغلة في اراضي شمال العراق وسوريا دليل على دامغ على عدم احترامه الأصول السياسية وبروتوكولات السيادة الدولية”.

واوضح، انه ” تواجد قوات تركية في محافظة نينوى وتحديدا معسكر بعشيقة ماهو الا تمهيد لإحياء ذكرى ولاية الموصل العثمانية واعلان عودتها الى الجغرافية التركية كما يصرح بذلك أردوغان في أكثر من مناسبة.

ونوه الى ضرورة اسراع الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن الدولي ورفع دعاوى خرق السيادة واجتياح الأراضي العراقية ضد تركيا ومطالبتها بتعويضات عن الاضرار التي اللحقتها بساكني تلك المناطق جراء قصفها العشوائي”.

واشار الى ان” أردوغان يمهد ليوم انتهاء معاهدة لوزان في عام 2024 للافصاح عن سيطرته الكاملة على مناطق الموصل وشمال العراق وادخالها في حرب طاحنة غير مستعدة لها”.انتهى / 25ر

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