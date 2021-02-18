النزاهة النيابية: لم نلمس اي تحركات من الكاظمي لمحاربة الفساد واتخذها شعارا للإعلام

2021/02/18 | 19:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، غياب اي تحرك من قبل الكاظمي لمحاربة الفساد وشعاراته اعلامية فقط .

وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي لـ/المعلومة/ ان “حكومة الكاظمي تمتلك العديد من ملفات الفساد وتعرف المتسببين بها الا انها لم تشهر اي ملف كبير”.

واضاف ان “الحكومة استخدمت شعار الاصلاح ومحاربة الفساد للاعلام فقط ولاوجود له بالتطبيق على ارض الواقع”، مبينا ان “حكومة الكاظمي لم تطح باي من رؤس الفساد الكبيرة”.

واوضح الجشعمي ان “لم نلمس اي بصمة بمحاربة الفساد من قبل الكاظمي رغم وجود الملفات تحت يديه في لجنة الامر الديواني التي شكلها”.انتهى25و

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