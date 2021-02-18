إنتاج النفط الأمريكي يتراجع 200 ألف برميل يومياً في أسبوع

2021/02/18 | 19:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 200 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع قوي لصافي الواردات من الخام.

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