وزير الصحة يبحث مع البنك الدولي ( عبر دائرة تلفزيونية مغلقة) آليات تفعيل دعم البنك للوزارة

2021/02/18 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي مع فريق رفيع المستوى من البنك الدولي ممثلة بساروج جها المدير الاقليمي للبنك الدولي في اقليم شرق المتوسط( عبر دائرة تلفزيونية مغلقة) ورمزي نعمان مدير مكتب البنك الدولي في بغداد لمناقشة آليات تفعيل دعم البنك لوزارة الصحة ولاكمال احتياجات العراق من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا والمستلزمات الطبية اللازمة لذلك.واكد الوزير بحسب بيان للوزارة ان وزارة الصحة قامت بتهيئة فريق من المتخصصين للعمل بشكل مباشر ومتواصل مع الفريق الفني من البنك الدولي وبإشراف مباشر من الوكيل الإداري الدكتور هاني موسى بدر وعدد من المدراء العامين لأجل إعداد الملف الفني الخاص بتفعيل هذا التمويل .كما تم خلال اللقاء بحث انجاز المشاريع التي نص عليها قرار جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في ١٦/٢/٢٠٢١ والمتضمن تنفيذ انشاء ٢٢ وحدة عناية مركزة للخدج في عموم العراق إضافة إلى تجهيز العراق ٣٠٠ سيارة إسعاف وتوفير الأدوية والفحوصات المختبرية ضمن سياسة البنك الدولي لدعم جهود الدول في مكافحة جائحة كورونا./انتهى9

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