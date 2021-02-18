2021/02/18 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اطلقت السفارة الأميركية في بغداد الواقعة في المنطقة الخضراء صافرات انذار لتنفيذ خطة الدفاع الجوي الخاصة لها والتي اعلنت عنها في وقت سابق./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأميركية تطلق صافرات انذار لتنفيذ خطة الدفاع الجوي الخاصة لها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأميركية تطلق صافرات انذار لتنفيذ خطة الدفاع الجوي الخاصة لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).