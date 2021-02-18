بدء اختبارات ’الموهوبين’ في الشعر والخطابة لتمثيل العراق في مسابقة دولية

2021/02/18 | 20:01 - المصدر: وكالة ناس

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التربية : لجنة انتخاب المواهب الطُلابية تبدأ عملها لاختيار من يُمثل العراق في مسابقة جامعة الدولة العربية

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي ، انطلاق اعمال لجنة انتخاب المواهب المرشحة لمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والالقاء الشعري وتعميق دراسة النحو ، التي تُقيمها جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية إلكترونياً (online) .

وبينت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي ان اختيار الطلبة سيتم من خلال لجنة مختصة وضعت شروطاً ومعايير محددة تستند الى الأفكار الجديدة والى النوعية العالية التي تليق بمكانة العراق .

من جانبها ذكرت مسؤولة شعبة القرآن الكريم الدكتورة ساجدة عزيز ، مشاركة مديريات التربية لمحافظة بغداد (الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الاولى والثالثة) وان مهام اللجنة سيستمر الى الاسبوع القادم بغية اكمال مديريات التربية كافة عبر تطبيق ( zoom ) ، من أجل انتخاب المواهب الطلابية استعدادا للمشاركة في مسابقة جامعة الدول العربية المقامة في جمهورية مصر .

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