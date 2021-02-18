الأمن النيابية ترد عبر “المركز الخبري” على قرار الناتو رفع عديد قواته في العراق

2021/02/18 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني ردت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، على قرار حلف شمال الأطلسي “الناتو”، رفع عديد قواته في العراق، فيما طالبت الحكومة بتقديم تفسيرات حول القرار.وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “وجود حلف الناتو في العراق ليس قتاليا وانما ينحصر في اطار تقديم الدعم […]

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