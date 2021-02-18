2021/02/18 | 20:04 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدافع كرار محمد يوقع عقد انضمامه لنادي الميناء بعقد يستمر لموسم ونصف الموسم قادما من نادي أمانة بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/18 | 20:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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