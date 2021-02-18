رثاثة الطبقة الحاكمة في تونس - عزالدين بوغانمي

2021/02/18 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عزالدين_بوغانمي بعد 14 جانفي وصلت إلى الحكم تلك الفئات العاطلة عن العمل بعد أن فقدت وظائفها ودخولها الشهرية، وانفصلت عن طبقاتها الأصلية بسبب السّجون والفصل من العمل لأكثر من عشرين عاما .



وسرعان ما انضم إليها المتشردون والصعاليك والمجرمون وتقريبا جميع الأشخاص الواقعون في القاع، الذين لا مقام اجتماعي لهم (sans statut).



وهكذا تشكّلت الطبقة الحاكمة في جزئها الأكبر من عدد مهول من "الحالات الاجتماعية" التي ظلت لوقت طوي ......





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