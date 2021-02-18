إصابة أحد عناصر حماية رتل لدعم التحالف الدولي بانفجار عبوة ناسفة

2021/02/18 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب أحد عناصر حماية رتل لدعم التحالف الدولي بانفجار عبوة ناسفة في محافظة الديوانية.

وأفاد مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل يحمل دعما لوجستيا تابعا للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع، وأدى الانفجار الى جرح أحد عناصر حماية الرتل.

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