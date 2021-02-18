2021/02/18 | 20:13 - المصدر: عين العراق

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الخميس 18 فبراير 2021 | 07:56 مساءً

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السفارة الامريكية تطلق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء ببغداد

السفارة الامريكية تطلق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء ببغداد

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