بالانفوغراف.. قرارات المرور العامة خلال حظر التجوال

2021/02/18 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس سان جرمان يحدد سعر بيع كيليان مبابيكشفت تقارير فرنسية المقابل الذي حددته إدارة نادي باريس سان جرمان للتنازل عن خدمات كيليان مبابي بعد التألق الكبير أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

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