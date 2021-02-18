2021/02/18 | 20:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذرت متحدثة في وزارة الصحة، الخميس، من "كارثة وبائية" في العراق إثر عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقالت ربى فلاح حسن عضو الفريق الإعلامي الطبي، 18 شباط/فبراير، إنّ "الإصابات ارتفعت إلى أعلى مستوى، وتراجعت نسب الشفاء".

وأضافت، أنّ هذه المؤشرات مع "انتشار السلالة الجديدة وعدم التزام المواطنين سيؤدي إلى كارثة وبائية، لو استمر الوضع على ما هو عليه الآن".

وشددت المتحدثة، على ضرورة الالتزام بالحظر الجزئي الذي دخل حيو التنفيذ، والالتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة للحد من تزايد الأعداد وكسر سلسلة انتشار الوباء.

كما أكّدت، أنّ "وزارة الصحة أعدت خطة وقائية وقرارات صارمة بالتعاون مع الجهات المعنية في بغداد والمحافظات للحد من هذا الوباء".

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