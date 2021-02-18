الكاظمي يبحث مع وفد إقليم كردستان الموازنة واعتداء أربيل

2021/02/18 | 20:21 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهم الأوضاع السياسية والأمنية والقضايا الوطنية التي تشهدها البلاد.

كما جرت مناقشة الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له مدينة اربيل ، وتنسيق الجهد الامني والاستخباري مع سلطات الاقليم .

كما جرى البحث في ملفات تتعلق بالموازنة الإتحادية العامة المعروضة للإقرار حاليًا أمام مجلس النواب، وبما يضمن التوزيع العادل للثروة بين العراقيين بلا تمييز أو تفريق، وبما يتوافق مع الدستور العراقي ومبادئه.

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