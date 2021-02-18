نادي النجف يتعاقد مع لاعب عراقي قادم من الفتوة السوري

2021/02/18 | 20:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ وصل الى النجف عبر مطار المحافظة الدولي اللاعب العراقي عنان عادل ليوقع لنادي المحافظة الكروي قادما من نادي الفتوة السوري.يذكر ان عنان عادل سبق وان لعب للفتوة السوري كلاعب ارتكاز مواليد 1992 ، وسبق ان مثل أندية الزوراء والديوانية والسماوة قبل أن ينتقل للدوري السوري حيث لأندية المجد والفتوة السوريان./انتهى

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