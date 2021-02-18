مكتب محافظ البصرة يبحث مع فرع نقابة الصحفيين التعاون المشترك في مجمل الفعاليات والنشاطات

2021/02/18 | 20:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث مدير مكتب المحافظ عماد عبدالخالق العيداني، في ديوان المحافظة، مع رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في البصرة صادق العلي تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المحلية والسلطة الرابعة في البصرة.وأشاد مدير مكتب المحافظ، خلال اللقاء بالدور الريادي للصحفيين والإعلاميين في المحافظة، كونهم المرآة الحقيقية التي تنقل الصورة بعيداً عن الضبابية والتشويه، من خلال تسليطها الضوء على مجمل الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها قواتنا الأمنية وكوادرنا الطبية، في ظل جائحة كورونا، وتوعية المواطن وإرشاده بإتباع الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة المواطنين.من جانبه ثمن رئيس فرع النقابة صادق العلي" دور الحكومة المحلية الداعم للصحافة والصحفيين في عموم المحافظة من اجل الارتقاء بالدور المهني في المؤسسات الاعلامية ، مشيرا الى إن لقاء اليوم جاء لتقريب وجهات النظر بين الجانبين في مختلف المجالات والتنسيق المشترك في العمل لمجمل فعاليات المحافظة ./انتهى

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