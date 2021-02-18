2021/02/18 | 20:26 - المصدر: الرياضة الان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحكم الدولي السابق فلاح منفي: الى (التطبيلية) ولجنة الحكام.. فخامة اسمي تكفيني و لا يشرفني تكريمكم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/18 | 20:26.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم الدولي السابق فلاح منفي: الى (التطبيلية) ولجنة الحكام.. فخامة اسمي تكفيني و لا يشرفني تكريمكم) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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